В Перми выпал первый снег

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-22T17:05:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в этом году очень торопится. Летом была осень, а осенью началась зима. В Перми и в некоторых городах края выпал снег. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями белого чуда.

Снег выпал в Орджоникидзевском и в Кировском районах Перми, в Кудымкарском, Юрлинском районах края, а также в Новых Лядах.

фото: Мой город - Пермь

Снежная крупа засыпала машины и дороги. Синоптики прогнозировали осадки в виде снега, но это должно было произойти лишь во вторник, 24 сентября. Пользователи социальных сетей обсуждают явление и уже ждут лето.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГУ МЧС предупреждает о заморозках в ночь с 23 на 24 сентября. Температура воздуха может опуститься до +3 градусов. По прогнозам синоптиков над Пермским крае проходит циклон, который и принес к нас аномальные холода.

ИСТОЧНИК KP.RU