МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-22T16:38:31+03:00

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В ближайшие дни в Пермском крае ожидается глубокое похолодание. Понижение температуры начнется уже в понедельник.

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что с 23 по 24 сентября ночью температура воздуха может упасть до -3 градусов. Также холодной будет ночь с воскресенья на понедельник. Ночью на значительной территории края ожидаются заморозки до 0 …-3 градусов.

В начале следующей недели в Пермский край может прийти более глубокое похолодание, которое затянется на неделю, и осадки в виде мокрого снега. В ночь с понедельника на вторник также не стоит ожидать теплой погоды. Пик похолодания придется на 24 число. Во вторник и в среду днем температура будет +5 градусов и ниже. Также жителям Пермского края стоит готовиться к осадкам.

Несмотря на аномальные для сентября холода, по словам синоптиков, надежда на тепло еще есть.

ИСТОЧНИК KP.RU