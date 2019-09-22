2019-09-22T11:07:18+03:00
Происшествия

В Прикамье закончились поиски пропавшего 32-летнего отца троих детей

Мужчину искали в течение месяца
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Пермском крае месяц искали 32-летнего Максима З. Он ушел из дома в Чусовом 22 августа и с тех пор на связь не выходил. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам. Раньше мужчина никогда не пропадал.

В субботу, 21 сентября, стало известно, что Максима нашли. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что отец троих детей найден живой и здоровый и попросили снять репосты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае поиски 38-летнего мужчины закончились трагедией. В Добрянке с 17 сентября разыскивали 38-летнего Павла П. Мужчина ушел из дома по адресу улица победы, 10/1 17 сентября и с тех пор его местонахождение было неизвестно. В пятницу, 20 сентября, в социальных сетях сообщили, что поиски закончены. Мужчину нашли погибшим. Причины смерти не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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