2019-09-21T12:54:56+03:00
Происшествия

«Это он ударил моего сына палкой». Пермяка осудили то, что он стукнул чужого ребенка

Суд взыскал с него компенсацию морального вреда
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми мужчину осудили за то, что он ударил в детском саду чужого ребенка. 12 мая двое 4-летних малышей в одном из детских садов Перми, гуляя на площадке, что-то не поделили друг с другом и поссорились. В детский конфликт вмешался отец одного из малышей.

- Придя в детский сад за своим сыном, я увидел, что какой-то мальчик неожиданно ударил моего сына палкой, - рассказал мужчина в суде. - В ответ я инстинктивно, защищая сына, несильно ударил того ладошкой по лбу.

Но у родителей пострадавшего мальчика другое мнение. Они рассказали, что удар был сильным и болезнеым, а потом отец второго ребенка заявил им: «Это будет для вашего сына уроком». Родители обратились в полицию, а затем и в суд, требуя компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей

Индустриальный районный суд пришел к выводу, что в данному случае виноват и мужчина, и сам детский сад, сотрудники которого не предотвратили инцидент. Ответчик заплатит родителям мальчика 7 тысяч, а детский сад – 3 тысячи рублей.

“Меня трясло, когда я об этом узнала”, мама пострадавшего в детсаде малыша до сих пор в шоке, что посторонний взрослый ударил ее сына

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ИСТОЧНИК KP.RU

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