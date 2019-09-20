2019-09-20T10:18:15+03:00
Происшествия

В Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика

Малыш ушел из дома 19 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Перми с 19 сентября разыскивали 10-летнего Игоря О. Малыш ушел из дома, и до сегодняшнего дня его местонахождение было неизвестно.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой вышли на поиски пропавшего ребенка. Операция оказалась успешной. Буквально через несколько минут после объявления поисков мальчик нашелся.

- Игорь найден. Жив и здоров. Просьба снять репосты, - написали волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропавшего в Перми восьмилетнего мальчика нашли сотрудники полиции. В воскресенье 11 августа школьник ушел из дома в Индустриальном районе погулять и обратно не вернулся. Родители ребенка вечером 11 августа подали заявление в правоохранительные органы. На поиски ребенка вышел личный состав полиции, утром в понедельник к поискам присоединились и пермские волонтеры. Неравнодушные люди откликнулись на обращение в соцсетях и начали собираться у дома на улице Милиционера Власова. Затем они шли искать пропавшего ребенка на местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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