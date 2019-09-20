2019-09-20T07:43:15+03:00
Общество

В Прикамье увеличилось число онкобольных

Уровень смертности от рака в Пермском каре выше, чем по России
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Министр Здравоохранения Оксана Мелехова сообщила о том, что в Пермском крае выросла смертность от онкозаболеваний. В 2017 году на 100 тысяч человек было 376,5 случаев рака. На данный момент эта цифра составляет 378,6 случаев.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае уровень смертности выше, чем в других регионах России. Оксана Мелехова отметила, что главным фактором снижения уровня смертности является выявление заболевания на ранней стадии.

Для того, чтобы снизить уровень смертности к 2024 году, необходимо открыть кабинеты раннего выявления онкозаболеваний в поликлиниках, районных и городских больницах. Второе звено медицинской помощи - восемь территориальных первичных онкологических отделений на базе крупных многопрофильных больниц. А также более качественная помощь в медучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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