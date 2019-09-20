В «БКС Брокер» рассказали, как получить двойное преимущество от ОФЗ и ИИС

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-20T07:31:45+03:00

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Почему покупка ОФЗ через ИИС сегодня гарантированно приносит прибыль инвесторам –профессионалам и новичкам, рассказали в «БКС Брокер».

Если покупка и продажа ценных бумаг производится через индивидуальный инвестиционный счет, то государство предоставляет клиенту «БКС Брокер» льготу, которую можно получить двумя способами – получая налоговый вычет от государства после зачисления денежных средств на счет или получить освобождение от налогов по совершенным сделкам через ИИС. В первом случае максимальная сумма возврата будет 52 000 рублей – это 13% от 400 000 рублей. Во втором случае, все сделки через ИИС пройдут без налога на прибыль, верхней границы этой льготы нет.

ОФЗ считается одним из самых надежных инструментов, ведь эти бумаги обеспечены доходами государства, а также они обладают хорошей ликвидностью, их всегда легко купить и продать.

- Через ИИС реально и несложно увеличить доходность от вложений в ОФЗ до 11% - 13% годовых на трехлетнем периоде. Для этого нужно всего лишь открыть ИИС, внести 400 000 рублей (это не обязательная сумма взноса, можно вносить и больше, и меньше, главное помнить, что максимальный взнос на ИИС 1 000 000 рублей в год) и купить на них облигации ОФЗ 26209. Далее остается считать прибыль – каждые полгода инвестор будет получать купонный доход, а через год сможет получить вычет 52 000 рублей. Если в будущем инвестор больше не планирует вносить средства на счет, то за три года его теоретическая доходность составит более 11% годовых (первый год 19,7% и два года по 6,7%), - отметил Виталий Туруло, заместитель руководителя департамента по продукту «БКС Брокер».

Таким образом, ставка представляет собой наиболее выгодную альтернативу банковским депозитам, доходность которых составляет не более 7 %.

Напомним, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является крупнейшим брокером РФ — свыше 350 000 человек выбирает компанию БКС в качестве надежного партнера и эффективного проводника в мир инвестиций.