В Прикамье приставы забрали машину, на которой мужчина совершал преступления

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-20T06:40:10+03:00

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В Пермском крае судебные приставы конфисковали у 43-летнего жителя Очерского района автомобиль.

Мужчина использовал машину, чтобы воровать металлические изделия с верхнего строения путей железной дороги. На автомобиле он перевозил детали до пункта приема металлолома.

Суд признал местного жителя виновным и пришел к выводу, что без машины мужчина не смог бы совершить преступление. Судебные приставы конфисковали машину. Транспортное средство перешло в собственность государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья предстанет перед судом за кражу арбалета.В Пермском крае осудят 35-летнего местного жителя за кражу арбалета. В отдел полиции Краснокамска обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что с его дачного участка пропал арбалет стоимостью 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU