Театр-Театр открыл сезон премьерой

СЕГОДНЯ 20:44 2019-09-19T20:44:28+03:00

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– Я первый раз работаю в России и абсолютно потрясена профессионализмом всех без исключения – от актеров Театра-Театра, в которых я влюблена, до работников всех цехов, с которыми мы так легко и с любовью создали этот спектакль на пермской сцене, - так оценила премьеру режиссер-постановщик спектакля «Дом Бернарды Альбы» (16+) Диана Добрева. Диана - главный режиссер Национального театра имени Ивана Вазова - считается одним из самых успешных и известных режиссеров Болгарии.

Теперь с ее работой смогли познакомиться и пермяки.

Спектакль, поставленный по пьесе Гарсиа Лорки, открыл новый сезон в Театре-Театре. Его сюжет основан на истории семьи, состоящей из одних женщин. После смерти мужа Бернарда Альба объявляет восьмилетний траур, и теперь ее пять дочерей обречены жить взаперти, не общаясь ни с кем, кроме матери, ее служанки и сумасшедшей бабушки. Но желание жить и любить невозможно удержать под замком...

Премьерная серия спектаклей продлится до 24 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU