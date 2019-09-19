Пермская актриса заявила, что ее хотят уволить за поддержку Павла Устинова

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-19T17:17:26+03:00

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После премьеры спектакля «Дом Бернарды Альбы», которая состоялась в Театре-Театре, 18 сентября актриса Дарья Егорова сделала заявление в поддержку Павла Устинова. А на следующий день она разместила в соцсетях пост о том, что ее увольняют.

«Утром меня вызывает к себе художественный руководитель театра Борис Леонидович Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и после чего уволят. Также говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра», - написала Дарья.

Борис Мильграм в свою очередь заявил:

«Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. У меня нет оснований для увольнения, а основания для выговора есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей… Спектакль для театра – это святое. Театр держится на правилах и на этике. Без этого театр существовать не может».

По мнению художественного руководителя театра, неэтичность выразилась в том, что Дарья сделала свое заявление во время аплодисментов, которые «являются частью спектакля, тем более на премьере, когда с актерами на сцену вышла вся постановочная группа».

ИСТОЧНИК KP.RU