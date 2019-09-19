В Перми откроется выставка Юрия Лапшина

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-19T16:57:15+03:00

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В Пермской художественной галерее 26 сентября откроется выставка театральных работ Юрия Лапшина (6+). В основе экспозиции – живописные и графические эскизы к драматическим и оперным спектаклям 1970-1980 годов из собрания Пермской галереи, в том числе переданные художником в дар музею в 2018 году.

Приехав в Пермь в 1976 году уже известным состоявшимся театральным художником, поработавший в разных уголках большой страны, Юрий Лапшин за короткое время стал яркой звездой на пермском художественном и театральном небосклоне.

Театру Лапшин посвятил 20 лет жизни. За это время он сделал более 100 постановок в Кизеловском и Березниковском драматическом театре, Пермском ТЮЗе и в Пермском драматическом театре. «Маленький спектакль на лоне природы», «Вдовий пароход», «Кабанчик», «Сон в летнюю ночь» - художником всех этих спектаклей был Юрий Лапшин.

ИСТОЧНИК KP.RU