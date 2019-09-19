МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-19T15:27:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается глубокое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура начнет понижаться уже с 19 сентября. Среднесуточная температура упадет на 3 градуса меньше климатической нормы.

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что с 19 по 22 сентября ночью температура воздуха может упасть до -3 градусов. В воскресенья, 22 сентября, в Пермском крае ожидается совсем октябрьская погода. Дневная температура не достигнет и 10 градусов. Ночью на значительной территории края ожидаются заморозки до 0 …-3 градусов.

В начале следующей недели в Пермский край может прийти более глубокое похолодание, которое затянется на неделю, и осадки в виде мокрого снега. Пик похолодания придется на 24 число. Во вторник и в среду днем температура будет +5 градусов и ниже. Также жителям Пермского края стоит готовиться к осадкам.

ИСТОЧНИК KP.RU