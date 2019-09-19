К 2022 году в Пермском крае повысится эффективность работы «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-19T14:46:27+03:00

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В Пермском крае через 3 года появятся семь новых крупных окружных станции и четыре «умных» стационарных отделений «скорой».

Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что на базе Пермской станции «скорой помощи» уже работает одна крупная окружная. Такие же подстанции будет открыты в Перми, Кунгуре, Соликамске, Чайковском, Чусовом, Березниках и Кудымкаре. Станции создаются, чтобы бригады оперативно могли страховать друг друга и подменять - всё это повысит эффективность работы «скорой».

Кроме того, в Перми планируют открыть 4 «умных» стационарных отделения «скорой помощи». Врачи смогут обследовать больного, ставить диагноз и выписывать направление к нужному специалисту.

На развитие «скорой помощи» в этом году было выделено 3,5 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU