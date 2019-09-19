2019-09-19T13:58:38+03:00
Общество

В Прикамье на расселение сгоревшего в Краснокамске дома выделят 100 миллион рублей

Его расселят за счет бюджетных средств
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Власти Прикамья выделят деньги на расселение сгоревшего дома в Краснокамске. Дом сгорел в 2018 году. В результате два человека погибли, а 160 остались без крыши над головой.

Издание «Business Class» сообщает о том, что на заседании краевого Законодательного собрания Елена Чугарина, министр финансов Пермского края предложила выделить на расселение 107 миллионов рублей. Остальные депутаты поддержали инициативу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми планируют снести пристрой на Комсомольском проспекте, 7. В Перми состоялись вторичные публичные слушания по проекту планировки и межевания территории. Представители власти, общественные деятели и жители города обсудили реконструкцию центральных улиц Перми. По мнению представителей мэрии, реконструкция этого участка позволит расширить проезжую часть и облегчить дорожное движение, так как при повороте с Компроса на ул. Советскую (в направлении сквера Уральских Добровольцев) водитель не видит автомобили, находящиеся в это время на полосе по ул. Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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