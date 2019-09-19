2019-09-19T13:39:14+03:00
Общество

В Перми закроют трамвайный маршрут №3

Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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С 21 сентября временно закроют трамвайный маршрут №3 «Переход улица Строителей – площадь Гайдара». Подвижной состав, обслуживающий маршрут №3, будет распределен между маршрутами №7 «Станция Пермь-2 – ОАО «ВРЗ» и №11 «Станция Осенцы – микрорайон Висим». Таким образом, на указанных маршрутах будет увеличено количество рейсов.

Ограничение связано с началом строительства дороги в микрорайоне Парковый. С 24 августа ведутся работы на улице Трамвайной и движение транспорта на участке от Шпальной до Желябова закрыта. В рамках нового этапа работ будет реконструирована автомобильная дорога и уложены новые трамвайные пути.

Также в администрации Перми отмечают, что на время проведения работ по реконструкции улицы Строителей будет приостановлена работа трамвайного депо «Красный октябрь». Выпуск подвижного состава на линию будет осуществляться из депо «Балатово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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