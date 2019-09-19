2019-09-19T11:53:44+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчину осудили распространение наркотиков

На его счету 18 эпизодов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Чайковском вынесли приговор 52-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в распространении наркотиков.

Оперативники задержали злоумышленника в ноябре прошлого года. При личном досмотре у него нашли 11 свертков с наркотиком. Экспертиза показала, что найденное вещество N-метилэфедрона.

Злоумышленник покупал товар в интернете и раскладывал в пакеты и продавал через закладки. Сотрудники полиции обнаружили все места тайников. Всего изъяли 36 граммов наркотического вещества. На счету злоумышленника 18 эпизодов.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранеем мы писали о том, что житель Прикамья предстанет перед судом за кражу арбалета. В Пермском крае осудят 35-летнего местного жителя за кражу арбалета. В отдел полиции Краснокамска обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что с его дачного участка пропал арбалет стоимостью 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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