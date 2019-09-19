Грипп не за горами

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-19T10:28:12+03:00

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Во всех образовательных учреждениях и на многих предприятиях началась сезонная плановая вакцинация от гриппа. Но даже если вам поставили прививку, это не значит, что вы полностью защищены в период ОРВИ и гриппозных эпидемий. Уделите несколько минут простым советам, как незначительно скорректировать свой ежедневный образ жизни, чтобы встретить "зимние" болезни во всеоружии.

Для начала напомним, по каким симптомам их можно распознать: резкое повышение температуры тела, чувство ломоты - мышечная и головная боль, боль при движении глазами, а также лающий кашель, чихание, заложенность носа или наоборот сопли, слабость, сонливость – все это первые признаки заболевания, при которых необходимо сразу же обратиться к врачу и незамедлительно начать лечение.

Главное правило профилактики гриппа и ОРВИ - во время эпидемии избегать посещения многолюдных мест (например, крупных торговых центров или кинотеатров), а при выходе на улицу смазывать нос оксолиновой мазью. Укрепить иммунитет помогут витамины и включение в рацион питания свежих фруктов и овощей. Помимо этого, необходимо следить за гигиеной: чаще мыть руки, делать влажную уборку, использовать увлажнители воздуха. Ведь известно, что слизистая носа хуже справляется с защитой от микроорганизмов, когда воздух сухой.

Не стоит забывать, что переохлаждение также может спровоцировать болезнь, поэтому ноги, руки и голова всегда должны быть в тепле. И в любое время года, чтобы не заболеть, лучше воздержаться от употребления слишком холодных продуктов и напитков. Значительную роль в профилактике играет соблюдение правил здорового образа жизни – ежедневная двигательная активность, правильное питание с присутствием в ежедневном рационе не менее 400 грамм овощей и фруктов, полноценный сон, снижение уровня стресса. Выполнение всех этих рекомендаций не только поможет вам укрепить организм в преддверии сезонных эпидемий, но и в целом, постепенно, повысит качество жизни. Ведь наше здоровье и благополучие складывается из мелочей!