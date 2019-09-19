2019-09-19T10:23:32+03:00
Общество

«Сильный ветер и снег». В Пермском крае ожидается похолодание

Ночью возможны заморозки
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Значительное похолодание придет в Прикамье уже в этот четверг, 19 сентября. На территории Пермского края ожидаются грозы и ветер до 20 м/с. За день может выпасть до 25 мм осадков. Температура воздуха в Перми и в Пермском крае будет не выше +12 градусов.

В пятницу, 20 сентября, в Перми ожидается переменная облачность с небольшими дождями и температурой +6…+11°. А ночью температура может опуститься до -1. Жителям края стоит готовиться к заморозкам.

Ночью в субботу тоже возможны заморозки. В Перми ночью температура может опуститься до 0 градусов. Температура воздуха останется на том же уровне – от +6…+8° при выпадении осадков до +10…+12° при прояснениях. Такая температура ниже нормы примерно на 3 градуса.

В воскресенье, 22 сентября, в Перми и в крае температура не поднимется выше 10 градусов.

В начале следующей недели в Пермский край может прийти более грубое похолодание, которое продлится несколько дней, и осадки в виде мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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