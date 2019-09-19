Группа компаний ПЗСП представит свои объекты на «Ярмарке недвижимости»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-19T10:15:29+03:00

Также посетители выставки смогут ознакомиться с планами строительства ПЗСП на 2019-2020 годы

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С 20 по 22 сентября 2019 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59, 2 этаж) состоится традиционная «Ярмарка недвижимости». Участие в ней примет ПЗСП, одна из ведущих строительных компаний Перми.

В этом году строительная компания АО «ПЗСП», постоянный участник выставки, представит на «Ярмарке недвижимости» несколько объектов, которые строятся по фирменной технологии Э-600. Это дома в Кировском районе по ул. 5-й Каховской, 8в и ул. А. Ушакова, 15, две новостройки на Вышке-2 по ул. Иньвенской, 19 и ул. Целинной, 53 и долгожданный дом по ул. Кисловодской, 12 в районе Мильчакова.

Кроме того, на выставке будет представлен новый объект комфорт-класса в центре города по ул. Екатерининской, 177а - дом «Дипломат», инвестором в строительство которого выступает компания «ПЗСП-Инвест».

Также посетители выставки смогут ознакомиться с планами строительства ПЗСП на 2019-2020 годы, и оставить заявку на будущую новостройку. Вход на выставку бесплатный, часы работы: 20-21 сентября – с 11:00 до 19:00, 22 сентября – с 11:00 до 17:00.

В компании рассказали, что с 1 октября произойдет плановое повышение цен на квартиры от ПЗСП, поэтому у посетителей выставки будет отличная возможность выбрать подходящую квартиру от застройщика и забронировать её прямо на ярмарке.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: АО «ПЗСП», ООО «Спецстрой Целинная, 53», ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ЗАО «Дедал».