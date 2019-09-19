2019-09-19T10:08:01+03:00
Происшествия

На свалке в Перми обнаружили опасное химическое вещество

Порошок был в металлической емкости
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В понедельник, 16 сентября, в Свердловском районе Перми на свалке нашли химическое вещество. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что порош находился в металлической емкости. Оказалось, что порошок оранжевого цвета внутри - дихромат калия. Его активно используют в химии, при производстве спичек, фотографии и пиротехники.

Приехавшие на место сотрудники экстренных служб, изъяли бочку с порошком и передали в специальную организацию для дальнейшей утилизации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в кустах рядом с жилым домом обнаружили мину. В субботу, 20 июля, в Кировском районе Перми местные жители обнаружили болевой минометный снаряд. Источник близкий к ситуации сообщил, что ржавая мина лежала в кустах рядом с жилым домом. Мину забрали для дальнейшей утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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