2019-09-19T09:51:03+03:00
Общество

"Меня родной отец не узнает". Девушка похудела на 33 кг и стала бодибилдером

32-летняя пермячка Марина Катаева поменяла размер одежды с 56 на 44
Елена КОНОВА
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Слева фото Марины двухлетней давности, справа - недавнее. Снимки из архива героиниСлева фото Марины двухлетней давности, справа - недавнее. Снимки из архива героини
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32-летняя пермячка Марина Катаева никогда не была худенькой. Но себе всегда нравилась. После рождения второго сына девушка поняла, что слишком сильно поправилась - весы показывали 94 кг.

- К тому времени я перестала фотографироваться, стеснялась мужа - всегда в его присутствии натягивала бесформенные пижамы или ночнушки, - говорит Марина. - В зеркала я вообще не смотрела, меня тошнило от своего отражения. А когда Олег спросил у меня: «Что ты думаешь о третьем ребенке?», я просто зарыдала. В ответ ему полетело: «А тебе вообще не противно на меня смотреть? Я тебе нравлюсь?». Но с того момента я поняла, что сама себе давно не нравлюсь. И не успокоюсь, пока это не исправлю.

Тогда Марина активно начала заниматься спортом, правильно питаться. За полтора года она не просто скинула 33 кг, а еще и стала бодибилдером.

- Даже отец говорит, что на фотографии просто меня не узнает - так сильно я изменилась, - говорит Марина. - Знакомые иногда мимо меня на улице проходят и тоже не узнают. Раньше у меня всегда был 56 размер одежды, а сейчас - 44. И это очень здорово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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