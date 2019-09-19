2019-09-19T07:47:37+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП с автобусом пострадал 8-летний ребенок

Авария произошла в Индустриальном районе
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В среду, 18 сентября, в Перми произошло ДТП с участием автобуса. В Индустриальном районе Перми столкнулись Газель и пассажирский автобус.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 24-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 при перестроении не уступил дорогу двигающемуся в попутном направлении пассажирскому автобусу и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. От удара 8-летний ребенок и 72-летняя пенсионерка упали и получили ушибы.

Им назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности страшной аварии в Березниках. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии. По предварительной информации, водитель «Субару» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115». В результате аварии пострадали два человека: водитель отечественного автомобиля и пассажирка иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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