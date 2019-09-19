2019-09-19T07:33:23+03:00
Общество

В Перми учеников начальных классов будут обучать программированию

На первых занятиях ребятам расскажут об алгоритмах
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство Пермского краяФото: Правительство Пермского края
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Пермский сетевой IT-университет запускает необычный проект «Территория кода». В рамках проекта уроки простого программирования будут преподаваться младшим школьникам.

На первых занятиях ученики с 1 по 4 класс узнают, что такое алгоритмы, и научатся их составлять на игровых тренажерах.

- Эти уроки развивают алгоритмическое мышление. Это принцип построения цифрового мира. Неважно, какую профессию ребята выберут в будущем. Они живут в цифровом мире, и важно в нем чувствовать себя комфортно, понимать закономерности и связи. Именно это дают программы, которые мы предлагаем, – рассказала Полина Суханова, руководитель Пермского сетевого IT-университета.

Преподаватели школ Прикамья могут подать заявку на участие в проекте. Организаторы передадут готовый план урока, необходимые методологические материалы. Также в любой момент можно будет проконсультироваться с профессионалом. Занятия продлятся до конца сентября, а уже в октябре школьников обучат Scratch-программированию.

После урока ребята на онлайн-платформе смогут потренировать полученные навыки. Все, кто успешно справится с 80% игровых заданий, получат сертификаты

ИСТОЧНИК KP.RU

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