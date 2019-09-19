2019-09-19T06:57:45+03:00
Общество

В Перми пройдет экологическая акция «Чистая среда»

20 и 21 сентября пермяки посоревнуются в сборе мусора
Лилия Абибулаева
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Фото:администрация ПермиФото:администрация Перми
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В Перми 20 и 21 сентября пройдут различные экологические мероприятия. 20 сентября с 15:00 до 17:00 неравнодушных к экологии бегунов ждут в парке «Счастье есть» Кировского района.

В субботу, 21 сентября, с 14:00 до 16:00 акция пройдет на экологической тропе в лесопарке «Верхняя Курья», в районе Краевого перинатального центра.

Участвовать в акции могут все желающие. Участникам предлагают состязаться не только в скорости бега, но и в умении собрать как можно больше мусора.

Мероприятие нацелено на популяризацию здорового образа жизни и любительского бега как массового вида спорта. Также организаторы хотели привлечь внимание к проблеме загрязнения парковых и зеленых зон города бытовыми отходами.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты проверяют, как прижились ранее высаженные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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