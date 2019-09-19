Первым рейсом из Перми в Прагу улетели почти 130 человек

СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-19T06:34:54+03:00

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В Перми открылось прямое сообщение со столицей Чехии. Первый рейс вылетел в среду, 18 сентября. На первом самолете в Прагу прилетели 127 человек. В столице Чехии борт встретили празднично. По традиции, организовали водяную арку на перроне.

В торжественном открытии рейса приняли участие заместитель председателя правительства - министр строительства Пермского края Михаил Сюткин, директор ОАО «Международный аэропорт «Пермь»» Султан Джармуханов и представители компании «Уральские авиалинии».

- Открытие новых рейсов в Прагу особенно оценят трансферные пассажиры, которые смогут воспользоваться широкой маршрутной сетью пражского аэропорта для дальнейших путешествий по Европе и миру, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Самолеты в Прагу будет летать по средам и субботам. На данный момент на будущие рейсы продано уже 1500 билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU