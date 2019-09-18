При администрации города в Перми появится родительский совет

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-18T18:40:13+03:00

В него вошли родители от каждого района города

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18 сентября в 19-00 мэр Перми Дмитрий Самойлов провел прямой эфир в Instagram. В эфире он сообщил, что при администрации города создан родительский совет. В него вошли родители от каждого района города, представители общественных организаций «Многодетные Пермского края» и «Совет отцов». А возглавил родительский совет Михаил Смирнов. Он является представителем родительского сообщества Свердловского района.

- Основными задачами родительского совета станут повышение информированности людей об изменениях в сфере образования, анализ мнения родителей и учеников по разным проектам, подготовка предложений по вопросам развития отрасли, - рассказал мэр города во время прямого эфира.

Первой инициативой родительского совета стало проведение проверки состояния подходов и проездов к школам: например, уровень безопасности и освещенности.

ИСТОЧНИК KP.RU