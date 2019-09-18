2019-09-18T18:40:13+03:00
Общество

При администрации города в Перми появится родительский совет

В него вошли родители от каждого района города
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

18 сентября в 19-00 мэр Перми Дмитрий Самойлов провел прямой эфир в Instagram. В эфире он сообщил, что при администрации города создан родительский совет. В него вошли родители от каждого района города, представители общественных организаций «Многодетные Пермского края» и «Совет отцов». А возглавил родительский совет Михаил Смирнов. Он является представителем родительского сообщества Свердловского района.

- Основными задачами родительского совета станут повышение информированности людей об изменениях в сфере образования, анализ мнения родителей и учеников по разным проектам, подготовка предложений по вопросам развития отрасли, - рассказал мэр города во время прямого эфира.

Первой инициативой родительского совета стало проведение проверки состояния подходов и проездов к школам: например, уровень безопасности и освещенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае произошла серьезная авария, есть пострадавшие
Ремонт участка улицы Героев Хасана начнется с 21 сентября
В Прикамье изменились критерии определения проблемных домов
В ПФО обсудили разработку автоматизированной программы для оперативного мониторинга нацпроектов
Стала известна причина смерти пермского депутата, который умер за обедом в кафе
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер
"Кричал, что Яна ему принадлежит". Отец убитой парнем школьницы требует для него пожизненного срока
Житель Прикамья отправится за решетку за убийство приятеля
В Прикамье с начала года профилактические медосмотры и диспансеризацию прошли более 618 тыс. человек
В Пермь на кинофестиваль «ЛАМПА» приедет Александр Петров
Пермяк до смерти избил своего знакомого
Трассу Пермь - Екатеринбург достроят через восемь лет
В Прикамье женщина оцарапала горло, съев творожную булочку
«Оставила ключи в замке и ушла». Исчезнувшую при загадочных обстоятельствах пермячку ищут уже три месяца
В Прикамье двух парней осудят за избиение и ограбление местного жителя
В Перми неизвестные обмазали клеем качели на детской площадке
«Вот это ножки!». Зоя Бербер покорила поклонников откровенным фото в постели
В Перми у бездомного мужчины украли инвалидную коляску
В Прикамье мужчину осудили за кражу денег у собственной матери
В Пермском крае с начала года 74 человека стали почетными донорами
В Прикамье полицейские закрыли наркопритон
«Диагноз как у Жанны Фриске». Маленькая Вероника борется за свою жизнь уже три года