В Прикамье изменились критерии определения проблемных домов

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-18T16:06:10+03:00

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В Пермском крае изменились критерии определения проблемных домов в федеральном законе об участии в долевом строительстве. В связи с этим увеличилось количество проблемных домов, сообщает "Рифей-Пермь" со ссылкой на пресс-службу Правительства Пермского края.

- Сейчас в реестр проблемных объектов автоматически попадут все дома, у которых нарушен первоначальный срок сдачи более чем на 6 месяцев, - сообщает портал. - В результате перечень проблемных домов в Пермском крае увеличился до 49.

- Изменения в федеральном законе существенно упрощают процедуру получения дольщиками госпомощи в случае признания дома проблемным, - сообщили в пресс-службе Правительства.

Так, по состоянию на 13 сентября, число долгостроев по сравнению с серединой года увеличилось более чем в полтора раза. Таких домов сейчас 3203 в 76 субъектах Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU