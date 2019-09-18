2019-09-18T16:06:10+03:00
Общество

В Прикамье изменились критерии определения проблемных домов

Их перечень увеличился до 49
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации губернатора ПрикамьяФото пресс-службы администрации губернатора Прикамья
Изменить размер текста:

В Пермском крае изменились критерии определения проблемных домов в федеральном законе об участии в долевом строительстве. В связи с этим увеличилось количество проблемных домов, сообщает "Рифей-Пермь" со ссылкой на пресс-службу Правительства Пермского края.

- Сейчас в реестр проблемных объектов автоматически попадут все дома, у которых нарушен первоначальный срок сдачи более чем на 6 месяцев, - сообщает портал. - В результате перечень проблемных домов в Пермском крае увеличился до 49.

- Изменения в федеральном законе существенно упрощают процедуру получения дольщиками госпомощи в случае признания дома проблемным, - сообщили в пресс-службе Правительства.

Так, по состоянию на 13 сентября, число долгостроев по сравнению с серединой года увеличилось более чем в полтора раза. Таких домов сейчас 3203 в 76 субъектах Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При администрации города в Перми появится родительский совет
В ПФО обсудили разработку автоматизированной программы для оперативного мониторинга нацпроектов
Стала известна причина смерти пермского депутата, который умер за обедом в кафе
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер
"Кричал, что Яна ему принадлежит". Отец убитой парнем школьницы требует для него пожизненного срока
Житель Прикамья отправится за решетку за убийство приятеля
В Прикамье с начала года профилактические медосмотры и диспансеризацию прошли более 618 тыс. человек
В Пермь на кинофестиваль «ЛАМПА» приедет Александр Петров
Пермяк до смерти избил своего знакомого
Трассу Пермь - Екатеринбург достроят через восемь лет
В Прикамье женщина оцарапала горло, съев творожную булочку
«Оставила ключи в замке и ушла». Исчезнувшую при загадочных обстоятельствах пермячку ищут уже три месяца
В Прикамье двух парней осудят за избиение и ограбление местного жителя
В Перми неизвестные обмазали клеем качели на детской площадке
«Вот это ножки!». Зоя Бербер покорила поклонников откровенным фото в постели
В Перми у бездомного мужчины украли инвалидную коляску
В Прикамье мужчину осудили за кражу денег у собственной матери
В Пермском крае с начала года 74 человека стали почетными донорами
В Прикамье полицейские закрыли наркопритон
«Диагноз как у Жанны Фриске». Маленькая Вероника борется за свою жизнь уже три года