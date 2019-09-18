2019-09-18T15:35:36+03:00
Происшествия

Стала известна причина смерти пермского депутата, который умер за обедом в кафе

Трагедия случилась 17 сентября
Алиса СОКОЛОВА
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Фото: с сайта ЗаксобранияФото: с сайта Заксобрания
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Во вторник, 17 сентября, скончался 53-летний депутат Заксобрания Алекссандр Шалаев.

Трагедия случилась в кафе на улице Ленина, куда Александр Шалаев пришел после работы. За обедом мужчине внезапно стало плохо, и он умер.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что депутат скончался от разрыва аорты.

В Законодательном собрании сообщили, что Александр был ответственным человеком, пользовался любовью и уважением коллег.

Александру Шалаеву было всего 53 года. Практически всю жизнь он проработал на «Сильвините». Начал трудовой путь аппаратчиком сильвинитовой обогатительной фабрики, потом стал мастером участка. До перехода на профсоюзную работу был старшим мастером сильвинитовой обогатительной фабрики. С 2006 года работал председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Сильвинит». Был женат. У него остались двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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