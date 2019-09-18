2019-09-18T14:54:22+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер

Порывы могут достигать до 20 м/с
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми и в крае наступила настоящая осень. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают, что в ближайшее время в Прикамье возможны неблагоприятные погодные явления.

Так, 18 и 19 сентября ожидаются сильные дожди и порывистый ветер до 20м/. В четверг, 19 сентября, В Пермском крае начнется похолодание из-за резко углубляющегося частного циклона. Температура воздуха начнет понижаться. В течение суток ожидается от +5…+7° по северу края до +12° по югу.

В пятницу, 20 сентября, прекратятся осадки, но похолодание продолжится. Ночью до +2…+7 и днем до +7…+12. По предварительным прогнозам, такая же погода ожидается и в субботу, 21 сентября. Однако в этот день будет более слабый ветер. Также в ночь на субботу возможны первые заморозки в Прикамье.

Самым холодным днем недели будет воскресенье, 22 сентября. Ухудшение погоды связано с выходом южного циклона

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ПФО обсудили разработку автоматизированной программы для оперативного мониторинга нацпроектов
Стала известна причина смерти пермского депутата, который умер за обедом в кафе
"Кричал, что Яна ему принадлежит". Отец убитой парнем школьницы требует для него пожизненного срока
Житель Прикамья отправится за решетку за убийство приятеля
В Прикамье с начала года профилактические медосмотры и диспансеризацию прошли более 618 тыс. человек
В Пермь на кинофестиваль «ЛАМПА» приедет Александр Петров
Пермяк до смерти избил своего знакомого
Трассу Пермь - Екатеринбург достроят через восемь лет
В Прикамье женщина оцарапала горло, съев творожную булочку
«Оставила ключи в замке и ушла». Исчезнувшую при загадочных обстоятельствах пермячку ищут уже три месяца
В Прикамье двух парней осудят за избиение и ограбление местного жителя
В Перми неизвестные обмазали клеем качели на детской площадке
«Вот это ножки!». Зоя Бербер покорила поклонников откровенным фото в постели
В Перми у бездомного мужчины украли инвалидную коляску
В Прикамье мужчину осудили за кражу денег у собственной матери
В Пермском крае с начала года 74 человека стали почетными донорами
В Прикамье полицейские закрыли наркопритон
«Диагноз как у Жанны Фриске». Маленькая Вероника борется за свою жизнь уже три года