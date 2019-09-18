МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-18T14:54:22+03:00

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В Перми и в крае наступила настоящая осень. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают, что в ближайшее время в Прикамье возможны неблагоприятные погодные явления.

Так, 18 и 19 сентября ожидаются сильные дожди и порывистый ветер до 20м/. В четверг, 19 сентября, В Пермском крае начнется похолодание из-за резко углубляющегося частного циклона. Температура воздуха начнет понижаться. В течение суток ожидается от +5…+7° по северу края до +12° по югу.

В пятницу, 20 сентября, прекратятся осадки, но похолодание продолжится. Ночью до +2…+7 и днем до +7…+12. По предварительным прогнозам, такая же погода ожидается и в субботу, 21 сентября. Однако в этот день будет более слабый ветер. Также в ночь на субботу возможны первые заморозки в Прикамье.

Самым холодным днем недели будет воскресенье, 22 сентября. Ухудшение погоды связано с выходом южного циклона

ИСТОЧНИК KP.RU