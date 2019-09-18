2019-09-18T14:52:00+03:00
Происшествия

"Кричал, что Яна ему принадлежит". Отец убитой парнем школьницы требует для него пожизненного срока

Скоро молодого человека будут судить
Елена КОНОВА
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Яна была умницей и красавицей. Фото из семейного архиваЯна была умницей и красавицей. Фото из семейного архива
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В Пермском крае осудят 21-летнего парня, который обвиняется в убийстве своей 17-летней девушки. Еще в феврале на глазах прохожих житель Яйвы Андрей А. напал на школьницу Яну с ножом. Девочка умерла в больнице на руках мамы. Последними словами ее были: «Мамочка, мне больно!».

- Яна встречалась с ним два года, - рассказал нам отец погибшей школьницы. - Когда парень поднял на дочь руку, я убеждал ее расстаться с ним. Говорил ей: «Человек, который раз поднял руку на девушку, сделает это и во второй». Но она считала, что сможет исправить парня и простила его. Но после второго избиения Яна его бросила. Но он начал преследовать дочь, грозился самоубийством. А незадолго до гибели Яны парень пришел к нам и закричал: «Яна будет только моей».

На днях дело было передано в Александровский городской суд. Но родные убитой будут ходатайствовать, чтобы дело вернули на доследование. Они настаивают на переквалификации обвинения на часть вторую. По ней молодому человеку грозит пожизненный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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