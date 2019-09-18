В Пермь на кинофестиваль «ЛАМПА» приедет Александр Петров
В конце октября в Перми пройдет фестиваль социально-ориентированных фильмов «ЛАМПА». В жюри фестиваля войдут популярные российские артисты.
Ведущим ночного показа выступит актер Антон Богданов. Специальными гостями ночного показа станут председатель жюри кинофестиваля, актриса Яна Поплавская, известные актеры и члены жюри Александр Петров, Юрий Борисов, Ольга Смирнова, Катерина Шпица.
В этом году лучших выбирали из 3560 заявок из 132 стран. Все они были представлены в шести номинациях: «Игровой короткометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальная реклама», «1+1» и «Особый фокус» В шорт-лист фестиваля вошли три фильма пермских режиссеров: фильм Сергея Баранова «Не забывай меня», короткометражка Галины Красноборовой « Феномен Дойной» и ролик «Что мы оставим после себя» Марата Борисова.
ИСТОЧНИК KP.RU