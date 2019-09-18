2019-09-18T14:15:42+03:00
Общество

В Пермь на кинофестиваль «ЛАМПА» приедет Александр Петров

Он и другие российские звезды войдут в жюри фестиваля
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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В конце октября в Перми пройдет фестиваль социально-ориентированных фильмов «ЛАМПА». В жюри фестиваля войдут популярные российские артисты.

Ведущим ночного показа выступит актер Антон Богданов. Специальными гостями ночного показа станут председатель жюри кинофестиваля, актриса Яна Поплавская, известные актеры и члены жюри Александр Петров, Юрий Борисов, Ольга Смирнова, Катерина Шпица.

В этом году лучших выбирали из 3560 заявок из 132 стран. Все они были представлены в шести номинациях: «Игровой короткометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальная реклама», «1+1» и «Особый фокус» В шорт-лист фестиваля вошли три фильма пермских режиссеров: фильм Сергея Баранова «Не забывай меня», короткометражка Галины Красноборовой « Феномен Дойной» и ролик «Что мы оставим после себя» Марата Борисова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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