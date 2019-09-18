В Прикамье женщина оцарапала горло, съев творожную булочку

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-18T13:10:10+03:00

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Жительница Краснокамска решила полакомиться булочкой. В ближайшем магазине купила «Малютку творожную». Но насладиться вкусом десерта не смогла.

Сначала женщина почувствовала скрежет на зубах и резкую боль в горле. Затем у нее появилась рвота с кровью. Женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с ООО «Агроторг» компенсацию морального вреда и расходов на лечение.

Краевой суд встал на сторону потерпевшей и удовлетворил ее требования. Жительница Краснокамска получила компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и возмещение расходов на лечение 573 рубля

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали подростка, который ходил по железной дороге. Сотрудники транспортной полиции Перми проводили рейд на травмоопасных участках железной дороги на перегоне станций «Пермь 2 – Бахаревка», когда задержали парня.

ИСТОЧНИК KP.RU