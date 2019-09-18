В Перми неизвестные обмазали клеем качели на детской площадке

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-18T12:20:31+03:00

Несколько птиц попали в ловушку

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На детской площадке в Ленинском районе Перми неизвестные разлили клей. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Жители Перми пожаловались на ужасный инцидент. Несколько качелей на детской площадке были обмазаны клеем. В ловушку попали несколько птиц. Пернатые не смогли улететь, а пытаясь освободиться, полностью увязли.

Неравнодушные пермяки помогли птицам выбраться, аккуратно отклеили от качелей, но судьба пернатых вызывает опасение - они полностью были обмазаны клеем.

Чтобы никто больше не пострадал, дети накрыли качели тканью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестные обстреляли собаку дротиками с ядом. Страшный инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в Индустриальном районе Перми. Рядом с ТРК «Столица» неизвестный выстрелил в собаку дротиком с ядом.

ИСТОЧНИК KP.RU