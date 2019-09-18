СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-18T11:19:54+03:00

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«Что за ножки!», «Красотка», «Шикарная» - не останавливаются поклонники, расхваливая новое фото в социальных сетях актрисы.

Зоя Бербер - пермская актриса, известная по роли Леры в «Реальных пацанах», «Девять жизней» и сериала «Возмездие» активно ведет Instagram и часто радует подписчиков снимками со съемочной площадки, различных праздников, а также делится семейными моментами.

Несколько дней назад актриса выложила новый пост, который набрал больше 16 тысяч лайков и 103 комментария. На снимке актриса лежит на кровати в перьях с голыми ногами.

zberberr «Вот это ножки!». Зоя Бербер покорила поклонников откровенным фото в постели

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские актрисы Зоя Бербер и Екатерина Шпица вошли в топ самых сексуальных женщин России. Сразу две знаменитых пермячки вошли в список ста самых сексуальных женщин России. Рейтинг подготовил мужской журнал «MAXIM».

ИСТОЧНИК KP.RU