«Вот это ножки!». Зоя Бербер покорила поклонников откровенным фото в постели
«Что за ножки!», «Красотка», «Шикарная» - не останавливаются поклонники, расхваливая новое фото в социальных сетях актрисы.
Зоя Бербер - пермская актриса, известная по роли Леры в «Реальных пацанах», «Девять жизней» и сериала «Возмездие» активно ведет Instagram и часто радует подписчиков снимками со съемочной площадки, различных праздников, а также делится семейными моментами.
Несколько дней назад актриса выложила новый пост, который набрал больше 16 тысяч лайков и 103 комментария. На снимке актриса лежит на кровати в перьях с голыми ногами.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермские актрисы Зоя Бербер и Екатерина Шпица вошли в топ самых сексуальных женщин России. Сразу две знаменитых пермячки вошли в список ста самых сексуальных женщин России. Рейтинг подготовил мужской журнал «MAXIM».
ИСТОЧНИК KP.RU