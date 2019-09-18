В Перми у бездомного мужчины украли инвалидную коляску

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-18T11:05:26+03:00

Пермяк несколько недель назад выписался из больницы после тяжелой операции

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В Ленинском районе Перми неизвестные ограбили инвалида без определенного места жительства. Об этом сообщили волонтеры проекта «Территория передышки» в социальных сетях.

Мужчина 1,5 недели назад лишился ног. Его выписали из больницы прямо на улицу около Центрального рынка. Передвигаться бездомный мог только на инвалидной коляске, но и ее у него украли.

Неизвестные молодые люди украли необходимое средство передвижения у инвалида, а его самого бросили на улице.

Волонтеры узнали об этом вечером в понедельник, 16 сентября. Они уже собирались домой, когда сообщили о бездомном мужчине без ног. Волонтеры тут же кинулись на помощь.

В течение нескольких часов волонтеры искали коляску и решали, где приютить инвалида. Обе проблемы решились. Коляску нашли через несколько кварталов в кустах. Вандалы немного ее поломали. Также внезапно и приютить мужчины согласился центр социальной адаптации.

ИСТОЧНИК KP.RU