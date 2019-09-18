2019-09-18T10:39:58+03:00
Общество

В Пермском крае с начала года 74 человека стали почетными донорами

В России наградили 600 тысяч человек
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье состоялась церемония награждения почетных доноров края. С начала года знаки отличия получили 74 человека.

Во вторник, 17 сентября, знак «Почетный донор» вручили жителям Перми. В ближайшее время знаки отличия будут вручены донорам из Кунгура, Березников, Верещагино, Губахи, Лысьвы, Соликамска и Чусового. Всего награду получат 17 человек.

В общей сложности в Пермском крае награждено почти 8 тысяч человек, по всей стране – почти 600 тысяч человек.

Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно:

- цельную кровь 40 и более раз;

- плазму крови 60 и более раз;

- цельную кровь 25 и более раз, а также плазму крови в общем количестве 40 раз;

- цельную кровь менее 25 раз, а также плазму крови в общем количестве 60 раз.

Почетные доноры имеют право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года, а также ежегодную денежную выплату в размере (14 145,98 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми неизвестные обмазали клеем качели на детской площадке
«Вот это ножки!». Зоя Бербер покорила поклонников откровенным фото в постели
В Перми у бездомного мужчины украли инвалидную коляску
В Прикамье мужчину осудили за кражу денег у собственной матери
В Прикамье полицейские закрыли наркопритон
«Диагноз как у Жанны Фриске». Маленькая Вероника борется за свою жизнь уже три года
Специалисты проверяют, как прижились ранее высаженные деревья
"Ее использовали как инкубатор, а потом выбросили". Волонтер спасла от гибели слепого пекинеса
В Перми началась осенняя обработка от грызунов
Житель Прикамья целый год вывозил отходы на земли сельскохозяйственного назначения
В Перми планируют снести пристрой на Комсомольском проспекте, 7
«Ушел на рыбалку и пропал». В Прикамье разыскивают 51-летнего мужчину
В Перми на «зебре» иномарка сбила пешехода
При столкновении легковушек в Перми пострадал 16-летний подросток
В руках пермяка взорвалась электронная сигарета
«Что за изверги?!». В Перми неизвестные обстреляли собаку дротиками с ядом
В Перми осудят четырех мужчин за организацию казино
Ограничение движения в сентябре 2019 в Перми: дороги перекроют из-за «Кросса нации»
Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу о жестоком убийстве пермского бизнесмена и его жены
Стало известно о возможных причинах смерти депутата в пермском кафе
В Перми задержали подростка, который ходил по железной дороге
"Все началось с онемения пальцев руки". 14-летний подросток борется с онкологией
Пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду
«Духи и сотовые телефоны». В прикамскую колонию пытались провезти запрещенные вещества в баллонах
На трассе в Прикамье сбили кабаниху с пятью детенышами
В пермской многоэтажке рабочие срезали батареи и исчезли