В Пермском крае с начала года 74 человека стали почетными донорами

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-18T10:39:58+03:00

В России наградили 600 тысяч человек

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В Прикамье состоялась церемония награждения почетных доноров края. С начала года знаки отличия получили 74 человека.

Во вторник, 17 сентября, знак «Почетный донор» вручили жителям Перми. В ближайшее время знаки отличия будут вручены донорам из Кунгура, Березников, Верещагино, Губахи, Лысьвы, Соликамска и Чусового. Всего награду получат 17 человек.

В общей сложности в Пермском крае награждено почти 8 тысяч человек, по всей стране – почти 600 тысяч человек.

Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно:

- цельную кровь 40 и более раз;

- плазму крови 60 и более раз;

- цельную кровь 25 и более раз, а также плазму крови в общем количестве 40 раз;

- цельную кровь менее 25 раз, а также плазму крови в общем количестве 60 раз.

Почетные доноры имеют право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года, а также ежегодную денежную выплату в размере (14 145,98 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU