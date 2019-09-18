В Прикамье полицейские закрыли наркопритон
В Чусовом пресекли деятельность наркопритона. Оперативники задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в организации заведения.
В ходе проведения комплексных мероприятий сотрудники полиции установили место и владельца притона. Заведение располагалось в квартире обычного дома. Хозяин квартиры 32-летний местный житель систематически предоставлял свою квартиру знакомым для потребления наркотических средств.
Ведется расследование. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудят четырех мужчин за организацию казино. В течение года, с 2017 по 2018, они устраивали азартные игры. Для этого злоумышленники арендовали нежилые помещения. Игровая деятельность также осуществлялась через интернет с помощью специального оборудования или программ.
ИСТОЧНИК KP.RU