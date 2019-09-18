В Прикамье полицейские закрыли наркопритон

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-18T10:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чусовом пресекли деятельность наркопритона. Оперативники задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в организации заведения.

В ходе проведения комплексных мероприятий сотрудники полиции установили место и владельца притона. Заведение располагалось в квартире обычного дома. Хозяин квартиры 32-летний местный житель систематически предоставлял свою квартиру знакомым для потребления наркотических средств.

Ведется расследование. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудят четырех мужчин за организацию казино. В течение года, с 2017 по 2018, они устраивали азартные игры. Для этого злоумышленники арендовали нежилые помещения. Игровая деятельность также осуществлялась через интернет с помощью специального оборудования или программ.

ИСТОЧНИК KP.RU