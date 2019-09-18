2019-09-18T10:09:47+03:00
Общество

«Диагноз как у Жанны Фриске». Маленькая Вероника борется за свою жизнь уже три года

Ребенок не может самостоятельно есть, только через трубочку
Екатерина ГАСПЕР
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Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"
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Ранее «Комсомолка» писала о 8-летней Веронике из Перми, которая из-за опухоли головного мозга не может сама есть и дышать. В этом ей помогают специальные трубочки. В альбоме девочка рисовала еду - рыбу с пюре и гречку, бутерброды, фрикадельки и другие блюда.

Этим летом пермяки помогли семье Веронике, в которой подрастают также младший брат и сестра, и собрали 52 тысячи рублей на расходные материалы для трубочек. Их хватит на полгода.

Сейчас девочка с мамой находятся в Санкт-Петербурге, куда уехали на протонную терапию. В том, что дети из Прикамья могут получать это лечение бесплатно, тоже заслуга пермяков. Наш регион стал третьим в России, где принято решение об оплате протонной лучевой терапии из бюджета. Такое лечение появилось в стране недавно, оно стоит миллионы рублей и помогает выздороветь пациентам с опухолями головного мозга. Благодаря участию тысяч пермяков, которые ранее оплачивали эту помощь за счет благотворительных средств, фонд «Дедморозим» провел анализ и обратился с предложением в минздрав Пермского края. В результате было принято решение о выделении 15 миллионов рублей в 2019 году.

В Петербурге Веронике уже сделали МРТ, ухудшений нет, но на результатах исследования видны новообразования. Как рассказала мама девочки, дорогу она перенесла хорошо и чувствует себя неплохо, у них даже получается выходить на прогулку. Вероника продолжает заниматься своим любимым делом – рисовать, а также она начала плести браслеты из бусинок.

Сейчас семья готовится к лечению «протонной пушкой», чтобы сдержать рост новых опухолей. Ожидается, что они пробудут в Петербурге до конца октября.

Вероника очень хочет пойти в школу, в свои 8 лет она даже еще не стала первоклассницей. Слабый иммунитет не позволяет ей этого сделать. По словам мамы, они хотели начать учиться в школе и приглашать учителя на дом, но из-за поездки учебу вновь пришлось отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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