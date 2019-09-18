Специалисты проверяют, как прижились ранее высаженные деревья

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-18T10:02:10+03:00

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Почти все молодые деревья и кустарники, появившиеся весной и осенью прошлого года в Перми, прижились на новом месте.

Ежегодно специалисты управления внешнего благоустройства, управления по экологии и природопользованию администрации Перми совместно с подрядными организациями, выполнявшими высадку деревьев и кустарников, проводят гарантийный осмотр всех высаженных ранее зеленых насаждений, определяют, прижились ли они.

Основной гарантийный осмотр проводится в сентябре. Если растения не прижились, их можно будет повторно пересадить до заморозков. Подрядчик обязан обновить саженцы за счет собственных средств, гарантия на вновь высаженные растения продлевается еще на один год.

Так, в Дзержинском районе уже обследовано 200 деревьев и 194 кустарника в сквере по улице Вавилова, на газоне по улице Подлесной, в сквере на улице Таврической, на улицах Малкова, Куфонина и других объектах. Приживаемость саженцев составила 99,7%. Была выявлена только одна не прижившаяся липа мелколистная по улице Мильчакова, подрядчик должен высадить новое дерево в течение 10 дней. Инспекционные осмотры пройдут в разных районах города.

Напомним, в Перми уже началась масштабная осенняя озеленительная кампания, в ходе которой будут высажены многолетние деревья, кустарники и цветы по всему городу. Рассадки растений ведутся не только на территории крупных мест отдыха жителей, таких как набережная Камы, эспланада и Комсомольский проспект, но и в районных парках и скверах.

По планам этой осенью в Перми высадят около 14 тысяч молодых деревьев и кустарников. В данный момент уже ведутся активные работы по озеленению - на прошлой неделе были высажены растения в Мотовилихинском районе на ул. Макаренко, площади Восстания, в сквере у здания по улице Уральской, на улице Крупской – всего 39 деревьев и 26 кустарников. Началась посадка лип на улице Подлесной, появились клены, березы и ивы в Сквере уральских добровольцев. На этой неделе планируется провести масштабные высадки кустарников кизильника блестящего и караганы древовидной в Орджоникидзевском районе, а также боярышника в Мотовилихинском районе - более тысячи растений.

Растения подобраны с учетом условий произрастания, они должны быть максимально морозостойкими, быстрорастущими, неприхотливыми в обслуживании и создавать декоративный эффект круглогодично, даже в зимний период.