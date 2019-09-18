В Перми началась осенняя обработка от грызунов

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-18T09:55:52+03:00

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В Перми начался первый этап дератизации. В первую очереди специалисты обработают все муниципальные здания, производственные объекты, учреждения города, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы.

Также обрабатываются жилые дома. Помещения обрабатывают специальным препаратом, который безопасен и для людей, и для домашних животных.

Первый этап продлится до 15 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду. В 11:00 в субботу, 21 сентября, пермские школьники очистят место отдыха от мусора и узнают об экологичном образе жизни. Ребятам расскажут, куда обратиться, чтобы сдать батарейки и другой токсичный мусор на утилизацию, какую пользу для планеты может послужить переработанный мусор, сколько можно сберечь деревьев с помощью обычного сбора макулатуры.

ИСТОЧНИК KP.RU