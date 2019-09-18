"Ее использовали как инкубатор, а потом выбросили". Волонтер спасла от гибели слепого пекинеса

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-18T09:59:43+03:00

Каждый год пермяки продавали щенков Ляли, а потом она заболела и стала не нужна

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Старенькая пекинес Ляля не отходит от зоозащитницы из Перми Галины Ганик ни на шаг. Зимой, в жуткие холода, маленькую собачку выкинули к воротам приюта. Раньше Лялю использовали как инкубатор - каждый год она приносила щенков, а позже их продавали. Но потом собака заболела, и ее просто выбросили, даже не пролечив. К счастью, Ляле удалось найти любящего и доброго хозяина.

- Она слепая и почти ничего не слышит, - рассказала Галина. - Несмотря на это, Ляля - очень ласковая собака, добрая и умная. Я взяла ее к себе. Она сейчас в тепле, она сейчас накормлена. Ее никто и никогда больше не обидит.

Ляле очень нужны пеленки, лекарства (их нужно принимать каждый день до конца жизни), специальный и дорогой корм, влажные паштеты. А также в силу возраста и здоровья собачке надо раз в три месяца сдавать анализы. Если вы хотите помочь Ляле, звоните Галине по телефону 8 902 64 71 149.

ИСТОЧНИК KP.RU