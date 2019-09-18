2019-09-18T09:35:59+03:00
Общество

В Перми планируют снести пристрой на Комсомольском проспекте, 7

Таким образом хотят расширить проезжую часть
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми состоялись вторичные публичные слушания по проекту планировки и межевания территории. Представители власти, общественные деятели и жители города обсудили реконструкцию центральных улиц Перми.

Одним из острых вопросов был снос пристроя на перекрестке Советской и Комсомольского проспекта. Издание «Business Class» сообщает о том, что по мнению представителей мэрии, реконструкция этого участка позволит расширить проезжую часть и облегчить дорожное движение, так как при повороте с Компроса на ул. Советскую (в направлении сквера Уральских Добровольцев) водитель не видит автомобили, находящиеся в это время на полосе по ул. Советской.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми началась осенняя озеленительная кампания. Этой осенью улицы Перми украсят 14 тысяч саженцев. Отличительной особенностью кампании этого года будет высадка крупномеров. В Перми деревья высотой более 3 метров высадят впервые

ИСТОЧНИК KP.RU

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