В Перми на «зебре» иномарка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-18T07:50:47+03:00

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Во вторник, 17 сентября, в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП. «Мерседес» сбил 50-летнего пешехода.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 21:00 17 сентября. По предварительной информации, по проспекту Октябрят в направлении улицы Сакоо и Ванцетти двигался автомобиль «Мерседес». 21-летний водитель не остановился перед пешеходным переходом и сбил 50-летнего мужчину.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб ноги. Ему назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что при столкновении легковушек в Перми пострадал 16-летний подросток. Рано утром во вторник, 17 декабря, на улице Декабристов произошло столкновение легковых автомобилей. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU