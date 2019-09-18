«Что за изверги?!». В Перми неизвестные обстреляли собаку дротиками с ядом

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-18T07:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

- Бедняга упал и стал биться в конвульсиях! - со слезами на глазах рассказывают спасители собаки.

Страшный инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в Индустриальном районе Перми. Рядом с ТРК «Столица» неизвестный выстрелил в собаку дротиком с ядом.

Пес упал и начал биться в конвульсиях. Все это произошло на глазах студентов, которые незамедлительно отвезли собаку в клинику. Ветеринары сообщают, что пес выжил, но очень слаб.

Сотрудники клиники передали дротик сотрудникам полиции.

Волонтеры считают, что пес потерялся, и стараются найти хозяев. По внешнему виду пес похож на немецкую овчарку. У собаки купированы уши и хвост.

Напомним, ранее мы писали о том, как десятки неравнодушных людей спасали шарпея, на которого напала стая собак. Бедняге еще предстоит длительное лечение в пермской клинике

ИСТОЧНИК KP.RU