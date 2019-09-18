«Что за изверги?!». В Перми неизвестные обстреляли собаку дротиками с ядом
- Бедняга упал и стал биться в конвульсиях! - со слезами на глазах рассказывают спасители собаки.
Страшный инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в Индустриальном районе Перми. Рядом с ТРК «Столица» неизвестный выстрелил в собаку дротиком с ядом.
Пес упал и начал биться в конвульсиях. Все это произошло на глазах студентов, которые незамедлительно отвезли собаку в клинику. Ветеринары сообщают, что пес выжил, но очень слаб.
Сотрудники клиники передали дротик сотрудникам полиции.
Волонтеры считают, что пес потерялся, и стараются найти хозяев. По внешнему виду пес похож на немецкую овчарку. У собаки купированы уши и хвост.
Напомним, ранее мы писали о том, как десятки неравнодушных людей спасали шарпея, на которого напала стая собак. Бедняге еще предстоит длительное лечение в пермской клинике
ИСТОЧНИК KP.RU