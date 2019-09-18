Ограничение движения в сентябре 2019 в Перми: дороги перекроют из-за «Кросса нации»

СЕГОДНЯ 06:19 2019-09-18T06:19:20+03:00

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В субботу, 21 сентября, в Перми пройдет самый массовый в стране забег «Кросс нации». Соревнования стартуют с лыжной базы «Динамо».

Из-за проведения забега изменится схема движения на прилегающих улицах. Так, с 06:00 до 16:00 будет организовано одностороннее движение по улице Самаркандской, от улицы Глуховской до улицы Художника Зеленина, а также запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 06:00 до 16:00 на улице Самаркандской, от улицы Лякишева до въезда на территорию спортивной базы «Динамо».

Регистрация на забег еще продолжается. Чтобы принять участие, достаточно до 20 сентября оставть заявку на сайте министерства спорта или лично с 14:00 до 19:00 прийти в ДС «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47), УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), СК им. В.П. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а, здание легкоатлетического манежа) и СК «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1).

Зарегистрироваться можно и в день соревнований, 21 сентября, на базе «Динамо», с 9:00 до 11:00.

Участие бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU