Стало известно о возможных причинах смерти депутата в пермском кафе

СЕГОДНЯ 17:37 2019-09-17T17:38:52+03:00

Ему стало резко плохо во время обеда

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Уже несколько часов в кафе на улице Ленина в центре Перми работают сотрудники следственных органов. Они осматривают помещение, где сегодня, 17 сентября, во время обеда скончался 53-летний депутат краевого Законодательного собрания Александр Шалаев.

Он пришел пообедать вместе с коллегами, и в какой-то момент мужчине резко стало плохо. Врачи, увы, ничем не смогли ему помочь.

- Возможно, что причиной смерти стал резкий скачок давления, не исключено, что у него случился инфаркт, но точную причину покажет вскрытие, назначена судмедэкспертиза, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В кафе, где произошел инцидент, случившееся не комментируют. Заведение закрыто для посетителей.

В Законодательном собрании рассказали «КП», что Александр Шалаев был ответственным человеком, в округе его знали и любили. Он был женат, у него остались двое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU