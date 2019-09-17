В пермской многоэтажке рабочие срезали батареи и исчезли

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-17T14:23:49+03:00

Из-за этого в здании до сих пор нет отопления

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Отопление в Перми включили раньше срока. По поручению мэра, 9 сентября во все жилые дома пустили тепло. Однако в одну из многоэтажек на улице Глинки не только тепло не пришло, но и батареи не установили.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что в июле в рамках капитального ремонта здесь начали замену системы отопления. Рабочие срезали старые батареи и исчезли, а новые так и не установили.

Жильцы уже несколько месяцев живут в полном бардаке - рабочие попросили отодвинуть мебель от окон и стен - отпрашиваются с работы, чтобы обеспечить доступ в квартиры.

Дать отопление в квартиры дома обещали 20 сентября, но, по словам жителей, капремонт в здании сделан только на 10 процентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что после ремонта спорткомплекс «Олимпия» сможет принимать больше посетителей

ИСТОЧНИК KP.RU