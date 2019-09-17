2019-09-17T14:02:43+03:00
Общество

"Неужели мир сошел с ума?". Зоозащитники призывают наказать убийцу четырех собак

Полиция уже проводит проверку
Елена КОНОВА
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Фото из группы ЧП ДТП ПермьФото из группы ЧП ДТП Пермь
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Зоозащитники возмущены убийством четырех лаек, совершенном в Горнозаводском районе. Напомним, в соцсетях появились фотографии собак с сообщением о том, что их просто так убил экс-чиновник, нынешний директор охотхозяйства.

Галина Море, руководитель приюта "Матроскин", не смогла остаться в стороне от произошедшего и призвала наказать убийц собак.

- Ничто не остается бесследным...Закончились те время, прошли, когда можно втихую беспощадно уничтожать животных и надеяться, что никто не услышит и не узнает. Вы можете себе вообразить такое? Просто представить? Неужели целый мир сошел с ума?

Галина осуждает не только это убийство, но и охоту в целом - каждое существо должно чувствовать себя в безопасности.

- А такая жестокая расправа над собаками человеком на такой должности - это осознание своей безнаказанности и плевок в сторону тысячи пермяков, которые каждый день своими силами спасают животных, - считает Галина. - Дело уже передано в полицию, мы просим их разобраться в ситуации, потому что ни одно живое существо не заслуживает такой смерти.

Придет время, когда люди будут смотреть на убийцу каждого животного так же, как они смотрят сейчас на убийцу человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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