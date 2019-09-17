Пермский край стал «самым бегающим» регионом России

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-17T13:56:16+03:00

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Сообщество лучших беговых событий «RussiaRunning» составило рейтинг регионов России, где больше всего любителей бега. Пермский край в этом рейтинге занимает лидирующую позицию.

В Прикамье зарегистрировано 5617 бегунов. Второе место занимает Санкт-Петербург - 5 211 человек, тройку лидеров закрывает Нижегородская область. Здесь в чемпионатах принимают участие 3667 человек. Всего в рейтинге участвовало 50 тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье школьники примут участие в краеведческом квесте. В Пермском крае пройдет игра-квест «Край, в котором мы живем!». В ней примут участие команды муниципалитетов края. Игра будет организована Пермским краевым центром военно-патриотического воспитания в рамках реализации проекта «Край, в котором мы живем!». Игра финансируется за счет средств гранта Министерства просвещения РФ в размере 384,7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU