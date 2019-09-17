Бизнесменам Перми рассказали о мерах поддержки при отмене единого налога на вмененный доход
Издание «Business Class» сообщает о том, что власти Перми представили индивидуальным предпринимателя компенсационные меры при досрочной отмене единого налога на вмененный доход с 2020 года. Проект находится на рассмотрении городской думы.
Планируется установить выплаты, чтобы возместить затраты на приобретение или изготовление типового НТО, а также стоимость некапитальных строений, сооружений в связи с их утилизацией.
Еще одной мерой поддержки может стать субсидия на приведение в соответствие с установленными требованиями входных групп нежилых помещений, расположенных на первых этажах зданий центральных улиц Перми.
В администрации устанавливают размер выплат.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье увеличат расходы на здравоохранение. Губернатор Пермского края отметил, что финансирование сферы здравоохранения с каждым годом растет. С учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования, направляется более 20 миллиардом рублей, также активно привлекается федеральное финансирование.
ИСТОЧНИК KP.RU